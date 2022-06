Andere Chöre müssen wegen Mitgliedermangels aufgeben. Doch dieser Chor kann feiern. Was den Erfolg des protestantischen Kirchenchors seit 100 Jahren ausmacht.

Kaum wegzudenken aus dem Leben der Gemeinde ist der protestantische Kirchenchor Winden-Hergersweiler. Er singt nicht nur bei Gottesdiensten in der Kirche, beteiligt sich an Konzerten anderer Vereine und ist immer dabei, wenn die Ortsgemeinden rufen, um festliche Veranstaltungen mit Liedbeiträgen zu bereichern. Derzeit fungiert die Chorgemeinschaft als ein wichtiger Kulturträger im dörflichen Leben.

Wie wichtig das ist, spürt man in Winden in den letzten Jahren in besonderer Weise, seitdem der Männergesangverein „Liederkranz“ nach 145-jähriger Vereinsgeschichte hatte aufgelöst werden müssen. Ihm fehlte schlicht der Sängernachwuchs. Beim Kirchenchor sieht es hier derzeit noch besser aus, wie uns die seit 20 Jahren amtierende Vorsitzende Vera Bösherz sagt. Hier könne man auf 43 Aktive, unter ihnen 15 Männerstimmen, zählen.

Die Konfession ist egal

Auch, wenn man eine Einrichtung der protestantischen Kirchengemeinde Minfeld-Winden sei, schaue man keineswegs auf die Konfession der Sängerinnen und Sänger. Man freue sich über jede und jeden, der ihre/seine Stimme dem Chor zur Verfügung stelle, halte aber, wie alle Gesangvereine, Ausschau nach Sängernachwuchs. Nur so könne man dem Verein eine Zukunft sichern. Besonders glücklich sei sie, so Bösherz, dass trotz der Zwangspause während der Corona-Pandemie, niemand abgesprungen sei. Alle hätten durchgehalten und seien froh, jetzt wieder im Chor singen zu können. Und Anlässe gibt es genug.

Vor 100 Jahren spontan beigetreten

Schon am Samstag darf der Kirchenchor feiern und zwar sich selbst. Denn dann schaut man auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Die hat am 5. Dezember 1922 begonnen. Auf Anregung des damaligen Bürgermeisters Otto Bechtel seien spontan 70 Sängerinnen und Sänger und 35 passive Mitglieder dem Kirchenchor beigetreten. Für heutige Verhältnisse fast unvorstellbar, obwohl Winden in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich mehr Einwohner als damals hat. Aus den Anfangsjahren gibt es heute keine Aufzeichnungen über das Vereinsleben mehr. Man wisse nur, dass man sich 1936 entschlossen habe, „den Kirchenchor einstweilen ruhen zu lassen“. Die Gründe hierfür lagen auf der Hand.

Aber schon 1946 fanden sich wieder 20 Sängerinnen und 10 Sänger zusammen, um den kirchlichen Chorgesang wieder aufleben zu lassen. Als Chorleiter gewann man den Lehrer Hermann Haas. Offiziell wurde der Kirchenchor dann 1954 wieder gegründet. In diesem Jahr wechselte die Kirchengemeinde Winden dann vom Dekanat Germersheim zum Dekanat Bergzabern. Auch übernahm Herrmann Stubenbord für 14 Jahre die Chorleitung. Auf ihn folgte schließlich der unvergessene Windener Dieter Bevier, der mit dem Chor in 34 Jahren viele erfolgreiche und begeistert aufgenommene Konzertauftritte absolvieren sollte.

Chorleitung liegt in der Familie

Auch Chorleiterin Sabine Deutsch, die seit 20 Jahren bereits den Ton angibt, steht in dieser Tradition. Sie ist übrigens auch die Enkelin des ersten Nachkriegs-Vorsitzenden Karl Schneider, der 24 Jahre lang im Amt war, gefolgt von Ludwig Jöckle, Helmut Knauber und der heutigen Vorsitzenden Vera Bösherz. Was Chor- und Vereinsleitung angeht, setzt man hier also gerne auf Kontinuität. Vielleicht ist dies auch eine Grundlage für den guten und kameradschaftlichen Geist im Vereinsleben, der auch im 100. Jahr seines Bestehens zu spüren ist.

Immer wieder präsentiert man ein bunt gemischtes Liedgut. So beim „Konzert zur Abendstunde“, das morgen, Samstag, 25. Juni um 19 Uhr im Hof des Bürgerhauses beginnt. Mit dabei sein wird nicht nur der Jubiläumschor. Auch renommierte Instrumental-Künstler sind eingeladen, so das Dua Arcopeggio mit Birke Falkenroth (Harfe) und Eva-Maria Vischi (Geige), sowie die von den Kaffee-Konzerten des Chores bekannte Pianistin Naila Alvarenga-Lahmann.Dass Chorleiterin Sabine Deutsch (Sopran) auch als Solistin in Erscheinung tritt, ist ebenfalls angekündigt.