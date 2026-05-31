Vierter Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Lingenfeld am 7. März 2027: Auch Andreas Weber (FWG), Ortsbürgermeister von Schwegenheim, kandidiert.

51 Mitglieder der Verbandsgemeinde-FWG waren bei deren Versammlung in Lingenfeld vertreten, eine „große Mehrheit“ davon hat Andreas Weber zum Bürgermeisterkandidaten für 2027 gewählt, so die Mitteilung der Wählergruppe. „Ich möchte die Verwaltung der Verbandsgemeinde zu einem modernen, serviceorientierten und digitalen Dienstleistungszentrum machen“, wird der Kandidat zitiert. Er erwähnte große Herausforderungen wie den Sanierungsstau in öffentlichen Gebäuden, insbesondere Schulen, und die Feuerwehr als wichtiges Zukunftsthema.

Weber ist 61 Jahre alt und seit 2024 im Ehrenamt Ortsbürgermeister von Schwegenheim. Er habe einst bei der Stadt Mannheim Verwaltungsfachangestellter gelernt und zehn Jahre Erfahrung im öffentlichen Dienst gesammelt, danach lange in der freien Wirtschaft gearbeitet, berichtet er. Diese Kombination passe gut für den Chefposten im Rathaus, ist er überzeugt.

Arbeit vor Ort motiviert

Hauptmotivation für die Kandidatur sei seine Arbeit als Ortsbürgermeister, so Weber: „Es macht mir viel Freude zu sehen, was man gemeinsam leisten kann.“ Das wolle er auch im größeren Rahmen umsetzen. Auch die Personalführung liege ihm, betont der Schwegenheimer, und nennt als Beispiel die Kindertagesstätte der Ortsgemeinde mit 40 Mitarbeitern. Er werde im Fall seiner Wahl auf jeden Fall Ortsbürgermeister von Schwegenheim bleiben und auch 2029 wieder für dieses Amt kandidieren, so Weber.

Für den Leitungsposten auf Verbandsgemeinde-Ebene ist er der vierte Kandidat nach Steven Köhler (CDU, Schwegenheim), Ulli Baumann (AfD, Germersheim) und Markus Kropfreiter (SPD, Lingenfeld). Weber geht davon aus, dass die Entscheidung am Ende in einer Stichwahl fällt.