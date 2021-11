Auch der Adventsmarkt in Freckenfeld ist abgesagt. Dieser war für den ersten Adventssonntag geplant gewesen. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Martin Thürwächter hätte er unter den „2G-plus“ – Regeln stattfinden sollen. Der Platz wäre abgeriegelt gewesen und der Zutritt kontrolliert worden. In der Sitzung des Ortsgemeinderates am Dienstagabend musste man aber erkennen, dass unter den gegenwärtig hohen Inzidenzwerten, auch in Freckenfeld (mit aktuell 24 infizierten Personen), eine Durchführung ein zu hohes Risiko dargestellt hätte. Einstimmig wurde beschlossen, auf den Adventsmarkt zu verzichten. Ortsbürgermeister Thürwächter und alle an der Organisation beteiligten Vereine und Gruppen bitten um Verständnis.