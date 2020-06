Einem Gerücht, dass sich wohl gerade in den sozialen Medien im Netz verbreitet, widersprach Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) in der Ratssitzung am Donnerstag energisch. Im Internet soll laut Michael Niedermeier (CDU) verbreitet werden, dass Elsässer Bürger nicht in das Waldschwimmbad in Kandel dürfen. Natürlich seien im Freibad wie in den letzten Jahren auch, Elsässer willkommen, es gebe kein Einschränkungen, so Poß.

Seit rund einer Woche hat das Waldschwimmbad nach der coronabedingten Schließung unter Auflagen geöffnet. Um hereinzukommen müssen sich Besucher einmalig am besten online registrieren und dort auch die Tickets kaufen. Das Bad hat morgens und mittags jeweils vier Stunden geöffnet, in der Pause wird es gereinigt. Die maximale Besucherzahl beträgt pro Schicht 450 Menschen.

In den ersten fünf Öffnungstagen hatte das Bad laut Poß insgesamt gut 1500 Besucher.