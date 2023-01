Die Eurométropole de Strasbourg gehört in Frankreich zu den Ballungsräumen mit einem hohen Grad an Luftverschmutzung. Deshalb ist sie schon seit 2022 Umweltzone. Seit dem 1. Januar müsse jetzt alle Autos, die im Großraum Strasbourg unterwegs sind, eine Umweltvignette haben. Die Regelungen werden jährlich verschärft, bis 2028 Dieselfahrzeuge und Autos, die vor 2012 gebaut wurden, komplett verboten sind. Die Bestimmungen gelten auch für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge, deutsche Umweltplaketten gelten nicht. Wie man an eine Crit’Air-Vignette kommt, lesen sie hier.