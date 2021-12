Wie so viele Weihnachtsmärkte im Land, wird aller Voraussicht nach auch der Christkindlesmarkt vorzeitig schließen müssen. Baden-Württemberg untersagt mit der neuen Corona-Verordnung große öffentliche Veranstaltungen, zu den auch Weihnachtsmärkte zählen. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hatte dies bereits scharf kritisiert. Wann genau nun der Karlsruher Markt geschlossen wird, der bisher unter der 2G plus-Regel stattfand, ist nach Worten einer Stadtsprecherin noch nicht bekannt. Man warte für mehr Klarheit auf die neue Coronaverordnung, die am Wochenende in Kraft treten soll. Demnach müssten dann ebenfalls Rastatt, Baden-Baden und Bruchsal ihre Märkte schließen. Der Weihnachtsmarkt in Schwetzingen ist bereits abgesagt worden.