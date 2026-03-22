In Freckenfeld geht es nicht nur um die Landtagswahl: Nach knapp zwei Jahren muss der Gemeinderat erneut gewählt werden. Die RHEINPFALZ hat sich vor Ort umgehört.

Verlässt man sich auf Angaben von Chronisten, dann sind auf dem Freckenfelder Wahrzeichen genau 1286 Dampfnudeln abgebildet, 918 auf dem großen und weitere 368 dampfende Köstlichkeiten auf dem kleinen Tor zur „Dampfnudeltorpassage“. Durch diese erreicht man den Eingang zum Rathaus, weitere Zugänge sind zwischenzeitlich aber auch vom Norden und Osten her möglich. Das war gestern Ziel vieler Freckenfelder, die ihr Wahlrecht ausüben wollten. Nicht nur für den Landtag von Rheinland-Pfalz, sondern auch, und das macht die Sache so spannend und so höchst außergewöhnlich zugleich, auch – schon nach knapp zwei Jahren wieder – für den Ortsgemeinderat des Dorfes.

Durch die Dampfnudeltorpassage gelangten die meisten Wähler zum Rathaus. Verlässt man sich auf Angaben von Chronisten, dann sind auf dem Tor genau 1286 Dampfnudeln abgebildet, 918 auf dem großen und weitere 368 dampfende Köstlichkeiten auf dem kleinen Tor. Foto: Fritz Hock

Wahlberechtigt sind 1259 Bürgerinnen und Bürger, und die nutzen diese Möglichkeit sehr gut, wie man schon am Sonntagvormittag beobachten konnte. Mehr als 530 Briefwahlunterlagen waren ausgegeben worden, wie wir von Désirée Rimmelsbacher vom Wahlamt der Verbandsgemeinde auf Anfrage erfuhren. Penibel sei die Vorbereitung verlaufen, so Büroleiter Jens Forstner. Selbst der kleine Lapsus bezüglich der „Ortsvorsteher-Wahl“, die es ja in Freckenfeld gar nicht geben kann, wurde mit einem Schreiben an die Freckenfelder ausgebügelt.

Ein Band trennt die zwei Wahllokale

In den beiden Stimmbezirken 112 und 113 ist die Stimmung am Sonntag jedenfalls gut. „Nur unsere Besten“, so war zwei Tage zuvor Bürgermeister Mike Schönlaub zu entlocken, seien in die Wiederholungswahl eingebunden worden. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Rathaus scheinen super motiviert, gar zu kleinen Späßen aufgelegt. Das Wort „Hochspannung“ ist nur auf dem gelben Band zu lesen, das die beiden Wahllokale symbolisch trennt. Jeweils vier Wahlkabinen stehen auf beiden Seiten bereit, damit die Wählerinnen und Wähler zügig die beiden Stimmzettel ausfüllen können. Ortsbürgermeister Marc Ulm ist ebenso dabei wie sein Beigeordneter Stefan Foos, der Wechsel zum nächsten Team mit Jens Ulm und Thea Weber ist für die Mittagszeit geplant.

Und ab 17 Uhr ist Präsenzpflicht für alle 20 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die problemlos gefunden werden konnten. Natürlich wurde auf den Proporz geachtet, schließlich rechnen alle mit einem knappen Wahlausgang. Den gab es bekanntlich auch an jenem denkwürdigen 9. Juni 2024, was nach langer Wahlüberprüfung und einem Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt zur Festsetzung dieser Wiederholungswahl führte. Als „glückliche Fügung“ darf man es bezeichnen, dass der Termin auf den 22. März 2026 festgesetzt werden konnte. Denn nur eine hohe Wahlbeteiligung, von der man gestern ausgehen konnte, wäre ein guter Rückhalt für das, was der Ortsgemeinderat in der doch nur kurzen Zeit bis zur regulären Neuwahl im Jahre 2029 so plant.

Für Auszählung einen kühlen Kopf bewahren

Und so verwundert es auch nicht, dass sich keiner unserer Gesprächspartner vor oder nach der Stimmabgabe über die Wiederholungswahl besonders aufregte. Zwar habe man in den Briefkästen Informationsmaterial, Bilder und Prospekte aller vier Gruppen (SPD, FWG, CDU, GfF) vorgefunden, und auch einzelne Wahlplakate waren im Dorf zu sehen, so eine Wählerin, aber insgesamt sei es doch eher ruhig gewesen. Auch wenn ihr Grundschulkind einmal ganz aufgeregt erzählt habe, dass der Ministerpräsident in die Schule kommen werde. Dass es im Wahllokal tagsüber doch recht entspannt zugeht, dafür wurde mit Kaffee und Kuchen gesorgt, auch kühle Getränke standen bereit. Alles natürlich alkoholfrei, denn am Abend wird nach dem ganzen Kumulieren und Panaschieren ein höchst konzentriertes Arbeiten gefordert.

Stimmenauszählung! Und zwar ganz genau, denn wirklich jeder Stimmzettel könnte für die Entscheidung in die eine oder andere Richtung maßgeblich sein. Diese Lektion hatte man ja wirklich gut gelernt ... Zuerst wissen wollen aber die Wahlforscher das Freckenfelder Ergebnis für die Landtagswahl. Ausgerechnet am Sonntag war Freckenfeld nämlich auch noch als Statistikgemeinde gefragt. Da müssen die Stimmzettel, auf denen höchstens 16 Stimmen für insgesamt 48 Kandidatinnen und Kandidaten vergeben werden konnten, doch etwas warten, ehe sie in die vier Computer eingegeben werden dürfen. Selbst wenn die Nerven aller Beteiligten im Laufe des Tages wohl doch zusehends angespannter werden. Gegen 22 Uhr, so orakelte ein Insider, wisse man wohl Genaueres. |fh