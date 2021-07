Die Hoffnung, dass in diesem Jahr die Lingenfelder Kerwe gefeiert werden kann, hat sich zerschlagen. „Nachdem die ersten Lockerungen der Corona-Verordnung in Kraft traten und das Impftempo sich erhöhte, hofften wir alle auf eine Rückkehr zur Normalität, auch bei der Durchführung von Festen“, teilen Lisa Krämer, Vorsitzende des Ortskartells, und die Beigeordnete Bianca Dietrich (SPD) mit. Allen voran hätten Stefan Schreiner und Steffen Deubig vom Gospelchor die Idee gehabt, eine größere Kerwe – im Rahmen der gelockerten Corona–Regeln – auf die Beine zu stellen. Es habe Treffen auch mit anderen Lingenfelder Vereinen wie HSV und TSV gegeben, um zu besprechen, wie dies umzusetzen wäre. „Leider sind wir nicht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen und müssen die Kerwe auch für 2021 absagen“, bedauern Krämer und Dietrich. Die Herausforderungen wie das Einzäunen des Festgeländes, der Zutritt nur für Personen die geimpft, genesen oder getestet sind, die Zuweisung von festen Sitzplätzen und weitere kompliziert umzusetzende Vorgaben hätten zu diesem Entschluss geführt. Hinzugekommen seien die aktuell steigenden Corona Zahlen. Die beiden Frauen appellieren an die Bürger, Veranstaltungen zu besuchen und zu unterstützen, die die Vereine in Eigenregie organisieren.