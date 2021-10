Zur Mittagszeit, gegen 13.15 Uhr rückten in Germersheim Einsatzkräfte aus: Feueralarm in der Gaststätte Las Tapas am Kirchenplatz. Vor Ort stellten die Helfer fest, dass es in der Küche in einer Fritteuse zu einem Fettbrand gekommen war, den der Koch laut Polizei selbst schon gelöscht hatte. „Außer der Fritteuse kam niemand zu Schaden“, sagte der Beamte. Nach seinen Angaben waren neben einer Polizeistreife die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zehn Leuten im Einsatz sowie ein Rettungswagen des Roten Kreuzes.