Einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro verursachten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Lustadt, als sie versuchten, die Außenspiegel von drei Fahrzeugen abzutreten, die in der Burgstraße in Lustadt abgestellt waren. Zwei Außenspiegel wurden hierbei beschädigt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.