Helmut Schleser hält am Samstag, 11. März, 19 Uhr, im kleinen Kulturzentrum in Rheinzabern, Hauptstraße 41, und am Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, in der Aula der IGS Kandel, Jahnstraße 20, einen astronomischen Vortrag, der ganz unserem nächsten Himmelskörper, dem Mond, gewidmet ist. Anschaulich wird unter anderem mittels Lichtbildern das Zustandekommen der verschiedenen Mondphasen erklärt und die Oberfläche des Mondes mit ihren Maaren, Kratern und Gebirgen näher betrachtet. Es wird erklärt, weshalb uns der Mond stets dieselbe Seite zuwendet und – für manche erstaunlich – auch am Taghimmel sichtbar sein kann. Außerdem wird das Geheimnis um die Frage gelüftet: Gibt es den Mann im Mond wirklich? Umrahmt wird der Vortrag von Heidrun Paulus, Kerstin Püttmann, Henning Otte und Helmut Schleser mit heiteren Musikstücken. Der Eintritt ist frei.