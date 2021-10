Die Asklepios Südpfalzkliniken verabschieden ihren langjährigen Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin, Dr. Herbert Franz (61), nach rund 35 Berufsjahren in den Ruhestand.

Schon als Jugendlicher wusste Franz, dass er als Mediziner arbeiten und Menschen helfen möchte. Hoch motiviert begann er 1979 sein Studium in Mainz und merkte schon bald, dass es ihm vor allem die Anästhesie angetan hat. Nach einer Assistenzarzt-Zeit in Wiesbaden wechselte er 1989 an das Städtische Klinikum Karlsruhe. Dort schloss er Anfang 1992 seine Facharztausbildung ab. Als Facharzt für Anästhesie blieb er noch bis Ende 1995 am Klinikum Karlsruhe. Er nutzte während dieser wichtigen Phase die Chance, um sich als einer der Ersten zum Leitenden Notarzt fortzubilden. Des Weiteren erwarb er die Zusatzbezeichnung „Notfallmedizin“ und die fakultative Weiterbildung „Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin“. Nach einem Jahr als Oberarzt in Winterberg wechselte er im November 1996 zum damaligen Kreiskrankenhaus in Germersheim. Zehn Jahre sammelte er als Oberarzt und ständiger Vertreter des leitenden Abteilungsarztes wichtige Erfahrungen. In dieser Zeit bildete er sich per Fernstudium zum „Diplom-Gesundheitsökonom“ weiter. Er wollte sein Wissen so breit wie möglich aufstellen und nutzte jede Gelegenheit, um etwas Neues zu lernen. Er nahm regelmäßig an Fortbildungen in der Notfallmedizin teil und absolvierte Kurse in den Bereichen „Spezielle Schmerztherapie“ und „Psychosomatische Grundversorgung“.

Im Juli 2005 übernahm er die Position des Kommissarischen Chefarztes der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin der Klinik Kandel, ehe er ein Jahr später von Germersheim als neuer Chefarzt nach Kandel versetzt wurde. Wieder ein Jahr später übernahm er zusätzlich die Leitung dieser Abteilung in Germersheim.

Selbst neben seinem Klinikalltag wollte er seine Leidenschaft ausleben und arbeitete 15 Jahre lang nach Dienstschluss als Arzt bei der mobilen Blutspende des DRK Blutspendedienstes West.