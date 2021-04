Um die sich auch in der Stadt ausbreitende asiatische Tigermücke bekämpfen zu können, sollen Bürger Stechmückenbekämpfer auf ihre Grundstücke lassen. Ein bis Oktober laufendes Projekt der KABS.

Die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) wird seit Ende des 20. Jahrhunderts mit dem stetig zunehmenden internationalen Warenhandel und der steigenden Mobilität der Menschen weltweit verschleppt. Inzwischen ist sie auch in Germersheim gelandet.

Tauchen in den Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KABS, zu denen auch Germersheim gehört, Tigermücken auf, schreite die KABS ein: sie kontrolliere und bekämpfe gegebenenfalls. Je schneller eine Population entdeckt wird, desto besser könne man gegen sie vorgehen. „Dabei sind wir auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Stadtverwaltung Germersheim und KABS.

Brutstätten werden mit BTI behandelt

Durch Ergebnisse des Monitoring-Projekts Tiger sei die KABS 2019 über vereinzelte Funde von Asiatischen Tigermücken beim Bahnhof und Wörthgraben informiert worden. Daraufhin sei im vergangenen Jahr kontrolliert, seien potenzielle Brutstätten im Umfeld des Erstfundes mit einem biologischen Wirkstoff behandelt. Auf einigen Kleingartenparzellen seien Larven und Puppen der Asiatischen Tigermücke nachgewiesen worden.

Daraufhin habe man das potenzielle Verbreitungsgebiet der Asiatischen Tigermücke in Germersheim abgegrenzt. In diesem Bereich sollen nun bis Anfang/Mitte Oktober in einem 14-täglichen Rhythmus sämtliche potenziellen Brutstätten mit einem biologischen Wirkstoff behandelt werden. Dabei handelt es sich laut KABS und Stadtverwaltung um ein Eiweißkristall, welches von dem sporenbildenden Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis (B.t.i.) gebildet wird. Dieses biologisch abbaubare Eiweißkristall wirke „hochselektiv und nur tödlich für die Larven weniger Mückenarten“. Für andere Tiere, wie zum Beispiel Bienen, Hunde, Katzen, Igel, Vögel, Reptilien, Amphibien und auch für den Menschen sei der biologische Wirkstoff völlig unbedenklich. B.t.i. werde seit mehr als 40 Jahren weltweit in der biologischen Stechmückenbekämpfung eingesetzt.

In hohle Zaunpfosten schauen

Die Asiatische Tigermücke brüte in Wasserbehältnissen aller Art, die für mindestens fünf, sechs Tage nicht vollständig austrocknen können, Regentonnen, Eimer, Topfuntersetzer, Gießkannen, Hofgullys, verstopfte Dachrinnen, hohle Zaunpfähle etwa. Da sich viele dieser Brutstätten auf Privatgrundstücken befänden, würden die Anwohner innerhalb des Untersuchungsgebietes gebeten, den KABS-Mitarbeitern, die sich ausweisen könnten und die nötigen Sicherheitsbestimmungen einhalten würden, den Zugang zu den Grundstücken und die Behandlung der Brutstätten zu ermöglichen. Die Anwohner innerhalb des Verbreitungsgebietes sollen über eine Hauswurfsendung direkt informiert werden.

Bürger sollen Mückenbestände melden

Darüber hinaus ist es laut Stadtverwaltung und KABS „sehr wichtig, dass sich auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger aus Germersheim melden, wenn sie verdächtige, kleine, sehr aggressive, schwarz-weiß gezeichnete Stechmücken bemerken“. Denn so könnten weitere, bislang noch unbekannte Bestände in der Stadt entdeckt und bekämpft werden. „Sanft erschlagene Exemplare“ könnten von den Mitarbeitern vor Ort abgeholt werden; Fotos können an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: tigermuecke@kabsev.de Sowohl die Kontrollen als auch die Bekämpfung ist laut Stadtverwaltung und KABS für die betroffenen Bürger kostenfrei.

Die Asiatische Tigermücke ist eine drei bis zehn Millimeter große, sehr aggressive Stechmückenart; deren Weibchen verfolgen auf der Suche nach einer Blutmahlzeit den Menschen auch am hellen Tag. Wenn sie sich ungestört vermehren kann, ist ein Aufenthalt im Freien kein Vergnügen mehr. Vor allem in tropischen Gebieten kann die wärmeliebende Art zahlreiche Viren auf den Menschen übertragen wie um Beispiel Chikungunya-, Zika- und Dengueviren – nicht jedoch das Coronavirus. Die Wahrscheinlichkeit, dass es derzeit in der Oberrheinebene zur Übertragung von Viren durch die Asiatische Tigermücke kommt, ist laut Pressemitteilung noch recht gering. Aber je wärmer die Sommermonate würden, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit von Ansiedelungen der Asiatischen Tigermücke.

Info