Das Naturkundemuseum lädt in Zusammenarbeit mit dem Bienenzüchterverein Karlsruhe am Dienstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr zu einem Vortrag von Manfred Verhaagh, Leiter Insektenkunde und Kurator für Hautflügler am Naturkundemuseum Karlsruhe, ein: „Gekommen, um zu bleiben – die Asiatische Hornisse in Deutschland“.

Seit 2004 breitet sich die Asiatische Hornisse Vespa velutina in der Form nigrithorax in Europa aus, zunächst in Frankreich, aber inzwischen auch in allen angrenzenden Ländern. Aus bergigen Regionen Südostasiens stammend, kommt sie mit dem europäischen Klima gut zurecht, kann bis in den Dezember flugaktiv sein und bildet große einjährige Völker in beeindruckenden Nestern aus. Wegen ihrer Vorliebe für Honigbienen als Larvennahrung und der potenziellen Gefährdung der Vielfalt einheimischer Bestäuber-Insekten steht sie auf der EU-Liste invasiver und daher zu bekämpfender Arten.

Der Vortrag gibt Einblicke in die Biologie der Art, den Stand der Ausbreitung und zeigt derzeitige Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen ihrer Bekämpfung auf. Der Eintritt ist frei.