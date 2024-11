Nur vorübergehend geschlossen werden musste jetzt die im Rathaus untergebrachte Arztpraxis. Sobald die defekte elektronische Steuerung, die ausgefallen war, repariert ist, werde die Heizung wieder in Betrieb genommen. Die Planungen hierfür laufen, und die Reparatur soll ab dem 11. oder 12. November abgeschlossen sein. Mit dieser Information konnte Ortsbürgermeister Michael Detzel bei der Einwohnerversammlung allen Spekulationen um eine Schließung der Arztpraxis den Wind aus den Segeln nehmen. Man werde alles tun, so Detzel, um die Ärztin in Steinweiler zu behalten.