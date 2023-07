Der Artenschutz in Germersheim nimmt zunehmend eine bedeutendere Rolle ein. Durch die Errichtung von kinderfreundlichen Informationsschildern auf naturnahen Flächen soll in Zukunft die Sichtbarkeit vom städtischen Artenschutz und das Wissen darüber vermittelt werden. Es komme häufig zu Missverständnissen, weil die dort angelegten Pflanzen, die zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen sollen, unordentlich oder unscheinbar wirken, heißt es dazu von der Stadtverwaltung.

Zur Gestaltung der Informationsschilder wurde ein Wettbewerb zwischen den 4. Klassen der städtischen Grundschulen gestartet. Für die Kategorie „naturnahe Blumenwiese“ und „Habitatbaum“ wurden in Form von selbstgemalten Bildern Vorschläge von den Schülerinnen und Schülern eingereicht. Der „Habitatbaum“ bietet Lebewesen Schutz und Wohnraum, darum spielt er auch eine große Rolle in der Artenvielfalt. Pro Kategorie wurde ein Gewinnerbild von der Stadtverwaltung gekürt. Der Gewinner der Bilder bekam eine Nachenfahrt geschenkt. Gewonnen haben in der Kategorie „Habitatbaum“ die Klasse 4a der Gottfried-Tulla-Schule in Sondernheim. Für die Kategorie „Blumenwiese“ geht die Nachenfahrt an die 4d der Eduarth-Orth-Grundschule.