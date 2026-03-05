Bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder des Bürgervereins für weitere zwei Jahre den Vorstand. Erste Vorsitzende bleibt Arnika Eck, Stellvertreter Robert Ruppenthal. Zur Schriftführerin wählte die Versammlung Katherina Schwäger, zum Schatzmeister Günter Weisenburger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit ist Ulrich Jungfer. Beisitzer sind Ralf Schneider, Nicole Werner, Günter Kaiser, Willi Schulz und Alice Ruppenthal. Für die Besuche der Jubilare unter den aktuell 438 Mitgliedern wurde mit Christa Weisenburger eine Nachfolgerin für Roselinde Engelhard nominiert.

Die Vorsitzende informierte über das abgelaufene Vereinsjahr und erwähnte die seit Jahren nachhaltig bestehenden Angebote wie Arzt- und Einkaufsfahrten sowie Fahrten zur Wörther Tafel. Auch der monatliche Kaffeeklatsch sei ein Klassiker, bei dem Geselligkeit und soziale Kontakte eine wichtige Funktion hätten, so Eck.

Darüber hinaus informierte die Vorsitzende über die Wohn-Pflege-Gemeinschaft (WPG), für die der Bürgerverein Träger ist. Die Einrichtung sei ein Leuchtturmprojekt in der Region und erfreue sich auch bei den Bewohnern großer Beliebtheit. Auch die Vereine und Gruppierungen des Dorfes suchten zunehmend den Kontakt zu der WPG. Für die Immobilie der WPG konnte neben der üblichen Tilgung im Jahr 2025 erneut eine Sondertilgung erfolgen. Erfreulich sei zudem eine sehr großzügige Zuwendung eines Mitgliedes von 10.000 Euro. Der Bürgerverein nahm darüber hinaus im vergangenen Jahr erstmals am Eppleseefest teil.