Der aktuell 430 Mitglieder zählende Bürgerverein kümmert sich seit 14 Jahren um soziale Aufgaben in der Gemeinde, wie es in einer Mitteilung über die Mitgliederversammlung heißt. Der monatliche Kaffeeklatsch sei ein beliebter Treffpunkt. Nach der Winterpause starteten die wöchentlichen Plauder-Spaziergänge immer mittwochs, 15 Uhr, am Schiffermast. „Der Bürgerverein hat als Träger der Wohn-Pflege-Gemeinschaft (WPG) am Dorfplatz eine bedeutende gesellschaftliche Verantwortung“, wird die Vorsitzende Arnika Eck zitiert. Seit März haben die WPG und der Bürgerverein ihre Räume mit dem ehemaligen Friseursalon im Obergeschoss erweitert. Auch der Pflegedienst sei in diesem Zug gegründet worden und habe sich sehr gut etabliert. Schatzmeister Andreas Winterberg berichtete von einer erfreulichen Entwicklung der Kredite für die Immobilie in der Hauptstraße 21 und dankte für einige großzügige Spenden.

Neuwahlen

Vorsitzende Arnika Eck, zweiter Vorsitzender: Robert Ruppenthal, Schatzmeister: Andreas Winterberg, Schriftführerin: Bettina Winterberg, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit: Constanze Oliaß, Beisitzer: Ulrich Jungfer, Ralf Schneider, Günter Kaiser, Nicole Werner, Günter Weisenburger.