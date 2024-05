Mitte Mai 1954 rollte ein Konvoi mit 30 US-Militärfahrzeugen durch Germersheim. Auf dem damaligen Meßplatz war die Aufstellung des ersten Armed Forces Day (Tag der Streitkräfte).

In den frühen 1950er Jahren betrachtete die Deutschen die amerikanischen Streitkräfte immer noch als „Besatzungstruppen“. Die US-geführte Militärallianz wollte die Deutschen jedoch für sich gewinnen und sah in der gemeinsamen Verteidigungsstrategie der NATO einen Weg dafür. Die US-Streitkräfte sollten nicht länger eine Besatzungs-, sondern eine Schutzmacht sein. Eine Möglichkeit, die Bevölkerung für die Allianz zu gewinnen, sah man darin, örtliche Honoratioren wie Landräte und Bürgermeister zu allen amerikanischen Militärzeremonien als Ehrengäste einzuladen. Eine gute Gelegenheit dafür bot der Armed Forces Day mit Militärparaden und der Zurschaustellung von Waffen und Gerät.

Der amerikanischen Führung war klar, dass auch die Menschen in Rheinland-Pfalz mit der Anwesenheit der US-Streitkräfte versöhnt werden mussten. Man machte sich also daran, die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Der erste Armed Forces Day wurde in Germersheim am 14. Mai 1954 veranstaltet. Nicht umsonst hatte man dazu einen Samstagvormittag ausgewählt, der „eine erstaunlich große Menge auf den Meßplatz führte, um dort Zeuge des Auftaktes jener Woche zu sein, die im Zeichen der deutsch-amerikanischen Freundschaft“ stand. Auf dem Meßplatz – den damaligen Germersheimern als „Pfingstmarktes“ ein Begriff – wehten das amerikanische Sternenbanner, die französische Trikolore und die schwarz-rot-goldene Flagge der Bundesrepublik Deutschland, wie die RHEINPFALZ berichtete.

Zuhörer spenden starken Beifall

Um die Ausrüstung und Bewaffnung der US-Truppen vorzuführen, hatte man den Armed Forces Day mit einer Parade von 30 Militärfahrzeugen durch die Straßen des Städtchens eingeleitet. Major Petring, Kommandeur des US Army Government Ordnance Vehicle Park, wie das 1951 gegründete Depot in den Anfangsjahren noch hieß, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass die künftige Aufgabe der von ihm kommandierten Einrichtung die gleiche bleiben werde wie bisher, nämlich „die besten Waffen und Geräteausrüstung für die Armee der Vereinigten Staaten und die Armeen der mit Amerika alliierten Nationen der freien Welt verfügbar zu machen.“ Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das „bisherige ausgezeichnete Verhältnis zwischen der deutschen Zivilbevölkerung und dem amerikanischen Militärpersonal weiterhin vertieft und gefestigt werden möge“. Darüber hinaus betonte Petring die Notwendigkeit der Verbindung der friedensbereiten Völker in dem „vereinten Bestreben, den Frieden und die Sicherheit in einer freien, dem Frieden dienenden Welt aufrechtzuerhalten“. RHEINPFALZ-Berichten zufolge zollten die rund 2000 Besucher – Germersheim zählte zum damaligen Zeitpunkt insgesamt nur 5800 Einwohner – der Ansprache, nachdem diese ins Deutsche übersetzt worden war, „starken Beifall“, beigemessen haben, was als „Ausdruck der Bejahung dieser Deutschen zur Woche der deutsch-amerikanischen Freundschaft“ interpretiert wurde. Im gleichen Tenor äußerte sich auch Landrat Georg Weiß, der die Amerikaner im Namen der Kreisbevölkerung zu ihrem Ehrentag beglückwünschte. Er bedankte sich bei dieser Gelegenheit für die stete Hilfsbereitschaft, die die Dienststellen des „Ordnance Vehicle Park“ in der Zeit seit ihrer Präsenz im Kreisgebiet gezeigt und mehrfach auch tatkräftig unter Beweis gestellt hatten. Landrat Weiß erinnerte in diesem Zusammenhang an die effiziente Hilfe der Amerikaner im Vorjahr 1953 bei Großbränden in Westheim und Bellheim. Auch bei der drohenden Überschwemmung der Insel Grün hatten die Amerikaner dem Landratsamt für den Notfall ihre Hilfe zugesagt, um bei Bedarf die bedrohten Bewohner zu retten. Allein schon durch diese Zusage sei das Landratsamt von schwerer Sorge befreit worden.

Aus Freundschaftswoche wird Freundschaftstag

Auch wenn die RHEINPFALZ im Jahr 1954 nur über den Tag der Amerikanischen Streitkräfte berichtete, so lässt der Zeitungsbericht erkennen, dass im genannten Jahr zeitgleich auch eine Deutsch-Amerikanische Freundschaftswoche veranstaltet wurde. Diese blieb bis weit in die 1980er Jahre hinein bestehen. Mit der Gründung der Bundeswehr wurden Soldaten der in Germersheim liegenden Truppenteile auch in die Veranstaltungen eingebunden. Einen besonderen Höhepunkt erlebte die Veranstaltung im Jahr 1976, als in allen US-Garnisonen und –Stützpunkten in Deutschland das 200-jährige Bestehen der USA gefeiert wurde. Mitte der 1980er Jahre zogen sich die US-Amerikaner nach Terroranschlägen und antiamerikanischen Strömungen in der Abrüstungsdebatte aus der Öffentlichkeit zurück. 1984 feierte man in Germersheim statt einer Woche nur noch einen Freundschaftstag und bald gehörte auch diese Veranstaltung endgültig der Vergangenheit an.