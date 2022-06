Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Sattelzug. Die 38-Jährige war auf der Hauptstraße (Außerdorf) in Richtung Jockgrim unterwegs und fuhr nach Polizeiangaben hinter einem Auto und Sattelzug her. Als der Sattelzug verkehrsbedingt stoppte, sei die Radfahrerin auf den Bürgersteig ausgewichen und habe die stehenden Fahrzeuge überholt. Auf Höhe der Zugmaschine sei sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Geistesgegenwärtig habe sie noch ihren Oberkörper vom anrollenden Sattelzug wegdrehen können, ein Arm wurde jedoch erfasst und fast komplett zerquetscht. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die Radfahrerin in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr.