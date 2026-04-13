Geringere Nachfrage und Überkapazitäten drücken die Glasbranche. Nun trifft es das Werk in Germersheim – 260 Arbeitsplätze werden wegfallen.

Vor fast genau einem Jahr wurde bekannt, dass in Germersheim Nolte Möbel schließt. Betroffen waren rund 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Nun will Ardagh Glass Packaging diesen Schritt gehen und das Werk in Germersheim schließen. Ein Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Etwa 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien sind von der Schließung betroffen. „Derzeit führen wir Gespräche mit dem Managementteam des Standorts Germersheim sowie mit der lokalen Arbeitnehmervertretung“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung an Kunden, die der RHEINPFALZ vorliegt. Ardagh Glass Packaging überprüft eigenen Angaben zufolge derzeit aufgrund der aktuellen Marktsituation die Produktionskapazitäten in Deutschland. Hintergrund sei die anhaltend geringere Nachfrage, die zu Überkapazitäten in der Glasproduktion geführt habe. „Weitere Produktionsstandorte von Ardagh in Deutschland sind von der aktuellen Maßnahme nicht betroffen“, schreibt das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Anfrage. Zu den laufenden Gesprächen wolle sich das Unternehmen nicht äußern.

Schlag für die Stadt

Die Nachricht trifft Bürgermeister Marcus Schaile „bis ins Mark“. Noch vor wenigen Monaten sei man mit dem Leiter des Germersheimer Werkes zusammengesessen. „Dabei ging es um die kommunale Wärmeplanung“, sagt Schaile. Bei dieser sei mit dem Gedanken gespielt worden, die Abwärme des Glas-Werkes für eine Wärmeversorgung zu nutzen. Dies sei nun hinfällig, weil es diese Abwärme nicht mehr geben werde. Folgen der Schließung seien wohl in mehreren Bereichen in der Stadt zu spüren – unter anderem, weil Kaufkraft fehle und der Stadt beispielsweise Steuereinnahmen. Die geplante Schließung ist für Marcus Schaile eine Folge der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, auch wenn es doch sehr überraschend sei, dass es diesmal das Werk in Germersheim trifft. Er rechnet mit einer Schließung des Werkes zum Jahresende.

Das Gelände von Ardagh Glass Packaging in Germersheim aus der Vogelperspektive. Foto: VAN Mehrere Millionen Euro wurden in die Sanierung der Glaswannen und das Werk in Germersheim in den letzten Jahren investiert Foto: VAN Blick in die Glasflaschen-Produktion des Germersheimer Werkes. Foto: VAN Neue Glasflaschen bestehen aus einem großen Anteil aus Altglas. Foto: Iversen Glasflaschen werden produziert. Foto: Ardagh glass/oho Das Unternehmen aus Obernkirchen baute 1971 im Germersheimer Industriegebiet ein Zweigwerk. Foto: VAN Foto 1 von 6

Weiterer Stellenabbau

Bereits im vergangenen Jahr hat Ardagh Glass Packaging Stellen in Deutschland und den Niederlanden abgebaut – rund 320. So wurde unter anderem im brandenburgischen Drebkau ein Werk mit 163 Mitarbeitern geschlossen. Germersheim war aber ebenfalls betroffen, weil bis zum Juni 2025 zwei der sechs Produktionslinien aufgegeben wurden. Dies hat damaligen Unternehmensangaben zufolge etwa 60 Arbeitsplätze gekostet. Und immer heißt es seitens des Unternehmens, dass die kontinuierliche Belieferung der Kunden uneingeschränkt sichergestellt bleibt. Das deutsche Produktionsnetzwerk versorge die Kunden.

Seit Jahren wird investiert

Überraschend dürfte die Schließung auch für die Mitarbeiter sein. Denn in den vergangenen Jahren wurde immer in das Werk investiert. 2019 wurde innerhalb von fünf Monaten eine der beiden Glasschmelzwannen saniert. Die Höhe der Investition wurde damals mit 30 Millionen Euro angegeben. 2022 erfolgte die Reparatur der zweiten Schmelzwanne. Bis zu zwei Millionen Glasbehälter können in dem Germersheimer Werk produziert werden. Und es wurden auch innovative Flaschen in das Produktsortiment aufgenommen wie 750-Milliliter-Bordeaux- und Schlegelflaschen, die nur noch 360 Gramm wiegen und somit leichter als herkömmliche Flaschen sind. Verwendet werde dabei bis zu 80 Prozent Altglas. Doch der Markt für Getränkebehälter befindet sich im Wandel. Die Alu-Dose hat ein Comeback aufgrund ihrer hohen Recyclingquote und ihres geringen Gewichts.

Werk 1971 gebaut

Die Ardagh Group, zu der Ardagh Glass Packaging gehört, hat eigenen Angaben zufolge weltweit 58 Produktionsstandorte und etwa 19.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hergestellt werden Produkte wie Glasbehälter und Aluminiumdosen in 16 Ländern. In Deutschland betreibt die Ardagh Group unter der Ardagh Glass GmbH insgesamt acht Glaswerke – eines davon in Germersheim. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz in Höhe von zirka 8,2 Milliarden Euro (9,6 Milliarden US-Dollar). Seit 2003 gehört das ursprünglich als Heye Glas gegründete Werk zur Ardagh Gruppe. Dem Verkauf vorangegangen war ein 17-monatiges Insolvenzverfahren von Heye Glas in Obernkirchen. Von den damals rund 1200 gefährdeten Arbeitsplätzen wurden 900 von Ardagh gerettet. Erstmals wurden Ende des Jahres 1971 im Zweigwerk in Germersheim Glasflaschen produziert. Heute werden überwiegend Wein- und Sektflaschen hergestellt.