Im Mai und Juli hat der Behälterglashersteller Ardagh, der unter anderem in Germersheim ein Werk mit 290 Mitarbeitern hat, verschiedene Projekte und Vereine in der Region unterstützt. Die Germersheimer Tafel, die Berufsbildende Schule Germersheim (BBS) und das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen erhielten insgesamt rund 10.000 Euro. Die 2000 Euro für die BBS wurden übergeben bei einem Spendenlauf zugunsten einer Schule in Uganda für den Bau von sieben Klassenräumen samt Inventar und Lehrmaterialien für 7000 Kinder. Die „Tafel“, die bedürftige Menschen unterstützt, erhielt 3000 Euro. Das Kinderhospiz erhielt 5000 Euro. Weitere Spendenübergaben sollen im August folgen, informierte das Unternehmen.