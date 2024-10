Ardagh Glass erweitert sein Produktsortiment im Werk Germersheim um neue, leichtgewichtige Weinflaschen. Durch das reduzierte Gewicht verringert sich laut Ardagh-Glass-Presseinformation der CO2-Fußabdruck der Glasverpackungen deutlich.

Das neue Flaschensortiment umfasse 750-Milliliter-Bordeaux- und Schlegelflaschen, die anstatt 410 Gramm nur noch 360 Gramm wiegen. Für die Herstellung verwende Ardagh Glass bis zu 80 Prozent Altglas. So reduzierten sich die CO 2 -Emissionen je Flasche um etwa 12 Prozent. Beide Flaschentypen würden mit Schraubverschluss hergestellt, wobei die Bordeauxflaschen auch mit Korkverschluss erhältlich seien. Verfügbar seien verschiedene Grüntöne und Weiß. Die Schlegel-Serie gebe es auch in Royalblau.

Das Glaswerk in Germersheim gehört zur international tätigen Ardagh Group, einem nach Unternehmensangaben weltweit führenden Anbieter für Verpackungen. Einen Schwerpunkt stelle die Produktion von Behälterglas dar. In Deutschland betreibe die Ardagh Group unter der Ardagh Glass GmbH acht Glaswerke – darunter das in Germersheim. Hier würden vor allem Getränkeflaschen produziert. Die Ardagh Group stelle in 63 Produktionsstätten in 16 Ländern neben Metall- und Glasverpackungen auch Technologie her. Kunden seien neben Betrieben der Lebensmittel- und Getränkebranche Unternehmen der pharmazeutischen Industrie. Die Produktpalette reiche vom Marmeladenglas über die Bierflasche bis zum Tablettengläschen.