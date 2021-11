An der Stelle der alten Schulturnhalle soll eine neue Mehrzweckhalle errichtet werden. Das beste Konzept hierfür will die Gemeinde Freckenfeld bei einem Architektenwettbewerb ermitteln.

Dieser Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wurde schon vor Monaten gefasst. Betreut wird der Wettbewerb vom Architektenbüro Hille und Tesch aus Mainz. Architekt Marcus Hille stellte jetzt den Ablaufplan für den Wettbewerb bei einer Informationsveranstaltung in der Gräfenberghalle vor. Dazu konnte Ortsbürgermeister Martin Thürwächter rund 25 Bürger begrüßen. Dabei blieb zunächst noch offen, ob man einen offenen Wettbewerb durchführen werde, bei dem alle interessierten Architekten Vorschläge einreichen können, oder einen nichtoffenen. Verena Sticha betreut das Vorhaben zusammen mit Julia Felz von der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel. Sticha informierte darüber, dass man mit einem nichtoffenen Wettbewerb, etwa bei der Planung der Mensa an der Grundschule Kandel, eher gute Erfahrungen gemacht habe. Es können sich qualifizierte Planungsteams melden und ihre Vorstellungen einbringen. Am Ende würde der Gewinner des Wettbewerbes auch mit der Umsetzung des Neubaus beauftragt.

Halle für alle

Dieses Vorgehen verspreche eine hohe Fachkompetenz der teilnehmenden Büros, so Hille. Die Halle müsse für kulturelle und private Anlässe, als Sportstätte für die Grundschule und für die Vereine nutzbar sein. Die Gemeinde denke auch an Gastronomie mit Innen- und Außenbewirtung.

Es gilt, die Dorfmitte zu stärken und aufzuwerten, so Hille. In dem Projekt seien auch Klimaaspekte zu berücksichtigen. Rückfragen und Bürgerbeteiligung seien möglich, und am Ende gewinne die „beste Lösung“. Ehe die Aufgabenbeschreibung an die Architekten geht, solle sich der Gemeinderat nochmals mit dem Gesamtkonzept beschäftigen, so der Wunsch aus der Versammlung.

Sieger wird Mitte 2022 gekürt

Nach dem von Hille vorgestellten Ablaufplan beginnt die Bearbeitungszeit im Januar 2022. Bei einem Kolloquium im Frühjahr hätten alle Beteiligten nochmals die Gelegenheit zum Dialog und für Rückfragen. Die Arbeiten würden dann im April vorgeprüft, ehe im Mai oder Juni nächsten Jahres dann endgültig eine Fachjury gebildet werde, die die anonym eingereichten Arbeiten bewertet und einen Sieger kürt.