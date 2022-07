Weil für die meisten Eltern ein Hort in der Gemeinde höchste Priorität hat, möchte die SPD, dass an den gemeinsamen Anbau einer Mensa für Grundschule und Kita ein Hortraum mit Nebenräumen angebaut wird. Dazu stellte sie einen Antrag und warf der Freien Wähler geführten Ortsspitze vor, dass die Machbarkeitsstudie seit bereits zwei Jahren geplant werde. Letzteres wies der 2. Ortsbeigeordnete Sascha Gießler zurück, da vor einem Jahr erst der Beschluss für die Studie gefallen sei, der Haushalt der Verbandsgemeinde jedoch erst im Mai dieses Jahres verabschiedet worden war. Erst danach konnte ein Planer beauftragt werden, was im Juni stattfand. Nun hat der Architekt zwei Monate Zeit, die Studie zu erstellen. Gleichzeitig wies der 1. Ortsbeigeordnete Gerhard Weiss darauf hin, dass der Planer den Auftrag habe, Anbau-Alternativen mit zu berücksichtigen. Einstimmig beschloss der Ortsgemeinderat dann auch, dass die Möglichkeit, einen Hortraum mit Nebenräumen anzubauen, mitgeplant werden soll. In den vergangenen Wochen gab es in dem Dorf viel Aufruhr wegen des bestehenden Horts. Dieser wird wegen Platzmangels nach den Sommerferien stillgelegt.