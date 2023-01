Der Naturschutzverein hat sich für das neue Jahr einiges an Arbeiten vorgenommen. Als erstes soll am Samstag, 14. Januar, der Amphibienschutzzaun zwischen Wald und ehemaligem Schwimmbad Moby Dick errichtet werden. Darüber hinaus soll das Storchennest am Klingbach gesäubert werden, um den im Frühjahr zurückkommenden Störchen „ein sauberes zuhause“ zu bieten. Weiter sind der Bau eines Kräutergartens geplant sowie Vogel-, Pflanzen- und Fledermausexkursionen.

Im vergangenen Jahr haben Mitglieder des Vereins etwa 170 Nistkästen im Rülzheimer Wald kontrolliert und gereinigt, eine weitere Bodenschutzfläche mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt sowie das Vereinsheim im Vereinsdorf gestrichen und renoviert. Dabei wurden auch die verfallene Winterfütterungsstelle erneuert sowie verschiedene Totholzhaufen errichtet. Am Amphibienschutzzaun wurden im Frühjahr vergangenen Jahres 1992 Tiere, in der Mehrzahl Erdkröten, aufgesammelt und über die zwischen Wald und Badesee verlaufende Straße zu ihren Laichplätzen getragen.

Für die anstehenden Arbeiten werden zahlreiche Helfer benötigt. Interessenten können sich beim Vorsitzenden Reinhold Hartweg melden, telefonisch unter 07272 73963 oder per E-Mail: 1.vorstand@naturschutzverein-ruelzheim.de.