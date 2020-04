Zugunsten hilfsbedürftiger Bellheimer Bürger, die in normalen Zeiten regelmäßig die „Tafel“ in Germersheim besuchen, wird der Katholische Arbeiterverein den Förderverein „Tafel“ Germersheim mit einer Spende in Höhe von 500 Euro unterstützen. Gleichzeitig sind die Mitglieder aufgerufen, dem Förderverein private Spenden zukommen zu lassen, damit anstehende Aufgaben finanziert werden können. Man wolle damit, so Vorsitzender Alfred Gadinger, in schwieriger Zeit den Kunden der „Tafel“ helfen, die als besonders bedürftig eingestuft werden. Die „Tafel“ in Germersheim hat derzeit nicht geöffnet. Jedoch werden die Kunden der „Tafel“ weiter unterstützt.

Unterstützung benötigt auch die von der Ortsgemeinde Bellheim organisierte Nachbarschaftshilfe für Einwohner. Hier haben sich insbesondere jüngere Mitglieder des Arbeitervereins engagiert. Bei dieser Aktion werden auf Wunsch für ältere Menschen Einkäufe getätigt. Näheres ist unter der Telefonnummer 07272 7008910 oder per Mail: nachbarschaftshilfe-bellheim@vg-bellheim.de zu erfahren.

Spendenkonto