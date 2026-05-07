Der Katholische Arbeiterverein feiert in diesem Jahr sein 135-jähriges Bestehen. Daran erinnerte der Vorsitzende Alfred Gadinger in der Jahreshauptversammlung.

Aus diesem Anlass wird der emeritierte Weihbischof Otto Georgens am Samstag, 14. November, 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Nikolaus einen Festgottesdienst zelebrieren. In seinem Rückblick verwies Gadinger auf die vom Arbeiterverein angebotenen gemeinschafts- und familienfördernden Maßnahmen sowie auf Informationsveranstaltungen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament, die auf große Resonanz gestoßen seien. Auch die Familienradwanderung, die Radwallfahrt nach Waghäusel und die Mehrtagesfahrt nach Tirol fanden demnach regen Zuspruch.

Der Präses, Pfarrer Thomas Buchert, lobte die Arbeit des Vereins, der sich immer wieder in der Pfarrgemeinde einbringe und sich um das Gemeinwohl kümmere. Auf seine Mitglieder, denen er für ihren Einsatz dankte, sei Verlass.

Im laufenden Jahr sind für den 14. Mai wieder die Radwanderung mit Familie, für den 30. Mai die Radwallfahrt nach Waghäusel, für den 14. Juni ein Besuch der Freilichtbühne Ötigheim und von 9. bis 13. September eine Fahrt an den Iseo-See geplant.

Ehrungen

75 Jahre Mitgliedschaft: Leni Baumgärtner; 70 Jahre: Katharina Pfadt; 60 Jahre: Siegfried Geißert, Bruno Klemm; 50 Jahre: Renate Fischer, Gertrud Kopf, Sophie Riedel, Clemens Schmitt; 40 Jahre: Maria Baßler, Arno Ehnes, Siegfried Hörner, Elisabeth Lenhart; 25 Jahre: André Birkel, Johannes Benz.