Eine schwerverletzte Person forderte eine Gasverpuffung am Freitagmittag bei einer Firma im Industriegebiet in Karlsruhe-Grünwinkel.

In einer Firma für Autogasumbau mit KFZ-Werkstatt in der Herrmann-Leichtlin-Straße ist es wegen der Hitze zu einer Verpuffung bei der Entleerung von zwei Flüssiggastanks gekommen. Ein 32-jähriger Mitarbeiter zog dabei sich schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr konnte die Lage und die Explosionsgefahr rasch in den Griff bekommen, so dass keine Evakuierungen notwendig wurden.