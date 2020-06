Bei einem Unfall bei Müllpressarbeiten in einem Lastwagen wurde am Freitagmorgen ein 32-jähriger Arbeiter schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Nach den bisherigen Feststellungen war der Mann gegen 7.40 Uhr damit beschäftigt, eine Kunststofftonne, die sich zuvor in der Lastwagen-Müllpresse verkeilt hatte, zu entfernen. Dabei geriet der Mann mit seiner Hand in die Presse und musste durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe befreit werden. Nach der Erstversorgung am Unglücksort kam er in eine Klinik.