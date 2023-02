Bei der Demontage eines Gerüstteils an einem Rohbau in der Carl-Metz-Straße in Karlsruhe stürzte am Montagvormittag ein Arbeiter in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 52-jähriger Arbeiter gegen 9.40 Uhr auf einer sogenannten Faltbühne in zirka 22 Meter Höhe. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann in die Tiefe und verstarb noch am Unglücksort. Zur Klärung der konkreten Umstände hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.