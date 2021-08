Bei Arbeiten an der Verkabelung der neuen gasisolierten Schaltanlage auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks in Philippsburg ist am Dienstag ein Hubsteiger umgekippt. Zwei Arbeiter wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr, teilt TransnetBW-Sprecher David Moser mit. „Die beiden Arbeiter kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Es geht ihnen aber gut“, sagte David Moser, Sprecher von Transnet BW. Der Hubsteiger sei ganz langsam umgestürtzt. Aus welcher Höhe konnte er noch nicht sagen. Wegen der Lage der Rheinschanzinsel sei ein Hubschrauber zum Transport eines der Verletzten gerufen worden. Der andere wurde per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beiden seien nach dem Sturz ansprechbar gewesen. Warum der Hubsteiger umfiel, ist noch unklar. Das Gerät wurde eingesetzt, um neue Stromleitungen in großer Höhe anzuschließen.