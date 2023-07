In der Zeit von 8 bis 16 Uhr werden am Mittwoch, 5. Juli, in der Speyererstraße dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromnetz durchgeführt. Das teilt die Pfalzwerke Netz AG mit. Die Stromversorgung werde mittels Ersatzstromaggregat gewährleistet. Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen sei während der Arbeiten nicht möglich. Rückfragen über die Hotline des Kundenservice, Nummer 0621 585 2010.