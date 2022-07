Karlsruhe bekommt eine Hundewiese in der Günther-Klotz-Anlage. Die Arbeiten dafür beginnen diese Woche. Dann wird die insgesamt fast 3.000 Quadratmeter große Grünfläche von Auszubildenden des Gartenbauamts mit rund 300 laufenden Metern Zaun eingefasst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen, heißt es in einer Mitteilung. Für den Wildschutzzaun werden feuerverzinkte, 170 Zentimeter lange Wildschutzzaunpfähle in den Boden getrieben. Neben den robusten Pfählen soll auch ein kleinmaschig gewähltes Knotengitter des Zauns für ausreichende Sicherheit sorgen. Damit können auch kleine Hunde ohne Leine herumtollen, toben und nicht ausbüxen.

Die neue, weitläufige Freilauffläche liegt zwischen dem Grünwall entlang der Südtangente und der Alb, südwestlich vom „Kühlen Krug“. Die Fläche ist aufgrund des üppigen Baumbestandes gut beschattet. Ergänzend gibt es Bänke und Müllbehälter, damit die Hinterlassenschaften der Hunde auch ordnungsgemäß von den Hundehaltern entsorgt werden können.

Die Hundewiese befindet sich innerhalb der öffentlichen Parkanlage und ist ausschließlich zu Fuß erreichbar. Öffentliche Parkmöglichkeiten finden sich am Parkplatz „Kühler Krug“. Das Ordnungs- und Bürgeramt wird entsprechende Kontrollen durchführen, heißt es weiter.