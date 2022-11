Die Bauarbeiten am Edeltrudtunnel auf der Südtangente gehen weiter. Wie die Stadt mitteilt, wird ab Mittwoch, 9. November, das Baufeld für die Erneuerung der Betriebstechnik von der Nord- in die Südröhre verlegt. Hierfür sind bis zum 12. November Umstellungen bei der Verkehrssicherung erforderlich. Im Zuge dieser Umstellung wird am Schwarzwaldkreuz die Auffahrt auf die Südtangente vom Hauptbahnhof in Richtung Landau gesperrt. Eine Umleitung ist innerhalb des Schwarzwaldkreuzes ausgeschildert, heißt es in der Mitteilung. Am Bulacher Kreuz bleibt die Sperrung der Ausfahrt in Richtung Innenstadt noch bis voraussichtlich Freitag, 18. November, bestehen.

Zwei Fahrstreifen stehen weiterhin zur Verfügung

Grundsätzlich stehen auch während der nächsten Bauphase auf der Südtangente zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Da jedoch nicht alle Arbeiten in den beiden Tunnelfeldern innerhalb der gesperrten Bereiche durchgeführt werden können, sind zusätzliche Sperrungen einzelner Fahrstreifenabschnitte in den verkehrsschwächeren Zeiten erforderlich. In der aktuellen Bauphase werden im Edeltrudtunnel die Montagearbeiten für die zukünftige Tunnelausstattung sowie die hierfür erforderlichen Anschlussarbeiten fortgesetzt. In den Tunnelvorfeldern werden außerdem in den bereits hergestellten neuen Leerrohren die Kabelverbindungen eingezogen und die Tunnelverkehrstechnik sowie die Anlagen zu Verkehrssteuerung aufgebaut. Der Abschluss der Modernisierungsarbeiten ist für Frühjahr 2023 geplant.