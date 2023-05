Auf dem Markt bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Warum soll das nicht für unsere Arbeitskraft gelten?

Künstliche Intelligenz, Roboter oder Big Data – die Automatisierung der Arbeitswelt steht erst am Anfang. Während sich die Arbeitsumgebung der Maschinen und Technik völlig verändert, sind die gesetzlichen Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in einigen Bereichen seit 100 Jahren unverändert. Seit 1918 ist im Gesetz eine wöchentliche Maximalarbeitszeit von 48 Stunden vorgesehen. Tatsächlich arbeiten Vollzeitbeschäftigte durch Tarifverträge in einigen Branchen heute 35 Stunden pro Woche. Mit nur drei Arbeitsstunden weniger sind da drei freie Tage pro Woche nicht so fern.

Dazu kommt: 80 Prozent der Vollzeitbeschäftigten wünschen sich künftig nur noch vier Tage pro Woche arbeiten zu müssen. Sie haben dabei eine andere gesellschaftliche Entwicklung auf ihrer Seite: Der Faktor Arbeit wird knapp. Der Arbeitsmarkt erlebt eine Kehrtwende und wird vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt. Das bedeutet im Zusammenspiel von Mensch und Maschine gewinnen die Beschäftigten an Macht. Auf dem Markt bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Mit der zunehmenden Knappheit wird Arbeitskraft wertvoller. Wenn die Beschäftigten ihren Preis auf drei freie Tage festlegen, können sie damit Erfolg haben.