Mehrere Wochen stockte die Baustelle in der Klosterstraße, weil in einer neu verlegten Wasserleitung Keime gefunden worden waren. Nachdem die Stadtwerke Germersheim in der vergangenen Woche keine Verkeimung in der neu verlegten Wasserleitung mehr feststellen konnten, ist der Baustellenbetrieb am Montag, 23. September, wieder angelaufen. Bürgermeister Marcus Schaile hofft, dass einem weiteren Ausbau der Straße nun nichts mehr im Wege stehen wird. „Ich möchte an dieser Stelle nochmals die Bedeutung unseres Trinkwassers als wichtigstes Lebensmittel herausstellen und bin froh, dass hier sorgfältig und genau darauf geachtet wird, dass die Werte überwacht und eingehalten werden“, so Schaile. Auch wenn der Grund für den Stillstand diesmal nicht ein Teil der Festung oder unbekannte Kabel waren, ist es allerdings nicht ungewöhnlich, dass es beim Bauen in unseren Straßen immer mal wieder zu Einschränkungen und Behinderungen kommt. Baudezernent Sascha Hofmann ist erleichtert, dass die wochenlange „Hängepartie“ nun beendet ist und in der nächsten Zeit wieder Fortschritte zu sehen sein werden. Nach dem Anschließen der neuen Wasserleitung an das Trinkwassernetz werden noch neue Kabel für die Straßenbeleuchtung und Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt, bis dann vor dem Gebäude der Universität mit den Pflasterarbeiten begonnen wird.