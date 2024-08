Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf der B9 in Höhe Schwegenheim bei Nässe von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren in dem Auto neben dem Fahrer, dessen Ehefrau und ein vierjähriges Kind, das nach dem Unfall über leichte Schmerzen klagte. Alle wurden vom Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung musste die rechte Spur in Fahrtrichtung Germersheim kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Schwegenheim sicherte die Einsatzstelle ab. Der Schaden wird laut Polizeisprecher auf rund 15.000 Euro geschätzt.