Sich bewegen, ohne dass die Gelenke streiken – das war der Wunsch vieler Teilnehmer der Aquafit-Kurse in Lingenfeld. Mit der Hallenbad-Schließung während der Corona-Pandemie wurde auch das beliebte Bewegungsangebot eingestellt. Mittlerweile ist das Lingenfelder Schwimmbad wieder offen, doch Aquafit-Kurse dürfen dort nicht stattfinden – sehr zum Ärger von Sporttherapeut Mirko Fuchs und etlicher früherer Teilnehmer.

„Hat nicht mal jemand irgendwo ein Behördengebäude mit einem Bulldozer gestürmt? Langsam bekommen wir Verständnis dafür“, schreiben Karl-Ludwig und Katrin Sattler in einem Brief an die Redaktion, in dem sie beklagen, dass die Aquafit-Kurse im Lingenfelder Hallenbad nicht wieder aufgenommen werden dürfen. Ein Umstand, für den sie den Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Frank Leibeck (SPD), verantwortlich machen. Die Empörung der früheren Kursteilnehmer ist groß: Sie hätten während der erzwungenen Pause „sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Aquafit-Kurse weitergehen“, berichten die Schwegenheimer.

Kritik am Bürgermeister

Seit mehr als 20 Jahren bietet Mirko Fuchs nun schon Aquafit-Kurse an. Als die Bäder Anfang des Jahres schließen und seine Kurse entfallen mussten, war er schockiert. Seine Existenz sei zwar nicht direkt bedroht, allerdings müsse er nun schon auf finanzielle Reserven, die fürs Alter gedacht waren, zurückgreifen, sagt Fuchs. Der Sporttherapeut war deshalb froh, als das Lingenfelder Hallenbad wieder öffnete. Fuchs arbeitete einen Hygieneplan aus. Doch das gestaltete sich schwieriger als anfänglich gedacht. Aufgrund der einzuhaltenden Hygienevorschriften dürfen sich die einzelnen Gruppen, Badegäste und Kursteilnehmer nicht mehr begegnen, Armaturen, Geräte und Duschen müssen desinfiziert werden. „Das ist nicht umsetzbar“, findet Fuchs. Trotz mehrfach angepasster Pläne, Telefonate und Bemühungen seinerseits habe sich mit Bürgermeister Leibeck keine akzeptable Lösung finden lassen. Vorgelegte Hygienekonzepte, Briefe und Bitten seien vom Verbandsbürgermeister abgelehnt worden. Fuchs’ Eindruck: Sein Anliegen wird als Extrawurst abgetan, die er gebraten bekommen wolle. „So eine Aussage darf von einem Bürgermeister nicht kommen“, findet der Kursleiter.

Teilnehmer empört

Nun seien die Teilnehmer empört. Laut Fuchs setzten diese sich sehr für ihren Kurs ein, hätten über 30 Briefe an die Verwaltung geschrieben und auch telefonisch versucht, Leibeck zu erreichen. Andere hätten ihr Anliegen dem Bürgermeister persönlich geschildert. Dieses Engagement sei ein Beweis dafür, von welch hoher gesundheitlicher Bedeutung der Wassersport für sie ist, findet Fuchs. „Das lässt sich durch nichts ersetzten“, sagt er. Besonders für ältere Teilnehmer mit Gelenkproblemen oder Krebspatienten sei das Training sehr wichtig. Es sei schade, dass den Menschen diese Art der Therapie genommen werde, findet der Sporttherapeut. „Aquafit ist weit mehr als nur ein beliebiger Freizeitsport“, sagen auch die Sattlers. Die mehr als 100 Teilnehmer der Kurse seien in der Mehrzahl aus gesundheitlichen Gründen dabei. Bürgermeister Leibeck sei auf das Thema nicht ansprechbar. Mails oder Briefe dazu würden nicht beantwortet.

Der Verwaltungschef sieht die Angelegenheit freilich gänzlich anders: Er habe lediglich einen Brief und zwei Mails zum Thema erhalten sowie einige Teilnehmer empfangen, denen er den Sachverhalt schilderte, berichtet Leibeck. Er erklärt den Ausfall der Kurse mit dem Vorrang des öffentlichen Badebetriebs vor gewerblicher Nutzung des Schwimmbads. Fuchs behauptet zwar, dass mit seinem Ablaufplan „keine Sekunde des öffentlichen Badebetriebs verloren“ ginge, doch auch dieser Aussage widerspricht Leibeck. Man könne keine Sonderregelungen für einzelne Personengruppen einführen. „Corona betrifft uns alle“, sagt der Verbandsbürgermeister.

Kommentar: Verständnis gefragt

Dass für die meisten die eigenen Interessen im Vordergrund stehen, ist sicher nachvollziehbar. Auch, dass man seine Bemühungen und investierte Zeit gerne mit dem gewünschten Resultat belohnt sieht. So auch bei den Teilnehmern der Aqua-Fit-Kurse und deren Leiter im Lingenfelder Hallenbad, die mit vielen Bemühungen versuchen, einen Neustart ihrer Kurse durchzusetzen. Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass in Zeiten wie diesen, in denen Rücksicht und Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielen, die eigenen Wünsche zurückgestellt werden müssen. Gerade für die politisch Verantwortlichen steht das Allgemeinwohl an erster Stelle- und das zu Recht. Trotz alledem wäre es wünschenswert, dass vor allem Selbstständigen in dieser besonderen Zeit mit Verständnis und Kompromissbereitschaft entgegen gekommen wird.