Seit Montag müssen in den Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln OP- oder FFP2- Masken getragen werden. Das gilt auch für die Kunden der Tafel in Wörth. Die Inhaberin der Olympia-Apotheke im Dorschbergzentrum, Johanna Gemenetzi, spendete daraufhin 500 OP-Masken. Die Vorsitzende der Tafel, Uschi Bisanz, bedankte sich im Namen der Kunden für die Spende.