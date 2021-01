Nicht schlecht staunte ein 22-Jähriger, als er versuchte am Donnerstag in einer Apotheke in Kirrlach, ein Rezept einzulösen und dabei kurze Zeit später auf die Polizei traf. Weil eine Mitarbeiterin bei der zuvor aufgegebenen Medikamentenbestellung misstrauisch geworden war, verständigte sie die Polizei. Eine Durchsuchung der Sachen des jungen Mannes förderte zwei weitere Abholscheine sowie drei weitere Rezepte mit unterschiedlichen Medikamenten zu Tage. Es handelte sich um gefälschte Rezepte. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.