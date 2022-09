Eine Anwohnerin der Bahnhofstraße in Neuburg wurde am Mittwoch, 23.50 Uhr, durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bei einem Blick auf die Straße konnte sie feststellen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Heckseite ihres Vans gefahren war. Personen oder Fahrzeuge, die an dem Zusammenstoß beteiligt gewesen sein könnten, waren nicht mehr zu sehen. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste laut Polizei vorne rechts erheblich beschädigt sein und hat auf der Flucht Betriebsstoffe verloren. Die Verfolgung dieser Spur führte jedoch nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Der bislang festgestellte Sachschaden dürfte sich auf etwa 8000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.