Die Probephase ist beendet, Anwohner haben sich geäußert – und der Ortsgemeinderat Zeiskam hat das Parkraumkonzept in der Friedhofstraße deshalb etwas nachgebessert. Ein Vorhaben setzt die Kommune nicht um, präsentiert dafür aber Alternativen.

Um den Parkraum zu optimieren, hat der Gemeinderat bereits im Juni 2020 ein mit dem Landesbetrieb Mobilität, der Polizei und den Anwohnern abgestimmtes, neues Konzept für die Friedhofstraße (K1) beschlossen. Folge: Parkplätze wurden neu markiert, Schilder neu aufgestellt – beides wegen der im Mai 2021 gestarteten Probephase zunächst nur provisorisch.

Seitdem haben sich erneut einige Anwohner geäußert. Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) gab es „etwa zehn Rückmeldungen“. Hauptforderung: einige Parkboxen wegen zu wenig Einsicht in den Straßenbereich zu demarkieren. Lechner war daraufhin mit dem Ordnungsamt vor Ort, um sich „die Problemfälle“ anzusehen. Auch der Verkehrsausschuss hat sich mit den Rückmeldungen befasst und dem Rat empfohlen, das Konzept etwas zu ändern. Der Rat hat das nun getan: Einige Parkboxen fallen weg – einige werden anders angeordnet.

Bevor das Gremium das endgültige Konzept beschließt, sollte nach der Probephase eigentlich erneut eine Anwohnerversammlung stattfinden. Wegen der Pandemie verzichtet die Kommune darauf. Stattdessen will sie mit einem Aufruf im Amtsblatt Anwohner um Rückmeldung bitten. Auf Wunsch der Bürger für Zeiskam (BfZ) können sich Anwohner auch bei einer noch anzuberaumenden Videokonferenz äußern. „Wir bieten das an, um sagen zu können, dass wir alle Kanäle genutzt und Rückmeldungen aufgegriffen haben“, betont Lechner. Und fügt an: „Ich gehe aber davon aus, dass nicht mehr ganz so viel kommen wird, die meisten Rückmeldungen eingetroffen sind.“

Sollte es jedoch noch „relevante Stellen“ geben, werde sich der Rat in der April-Sitzung nochmals mit dem Thema befassen. Danach sollen dann die Parkbereiche endgültig markiert werden.