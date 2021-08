Ein Anwohner der Kolpingstraße in Lingenfeld ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 3 Uhr durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen worden. Als er auf die Straße schaute, staunte er nicht schlecht, als er zwei Personen sah, die an einem Opel die Reifen abmontierten und diese offensichtlich entwenden wollten. Nach Angaben der Polizei waren drei Reifen bereits vom Fahrzeug entfernt und im Grünstreifen abgelegt worden. Als die Täter den Zeugen entdeckten, flüchteten sie ohne die Beute.

Hinweise werden bei der Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.