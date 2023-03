Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Umsetzung von Bauvorhaben braucht man auch in Berg viel Geduld. Doch Bürgermeisterin Sabine Gerhart (FWG) und Beigeordneter Thomas Worst (SPD) blicken auch in Richtung Grenzübergang und sehen dort das Land in der Pflicht.

So verzögert sich vor allem aufgrund von Entwässerungsproblemen schon recht lange das geplante Neubaugebiet „Im Kröningsbusch“ mit zirka 25 Bauplätzen. Inzwischen liegt derzeit