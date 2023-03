Mehrere Anwohner teilten bereits am Samstag gegen 20 Uhr Schussgeräusche aus der Bahnhofstraße in Bellheim mit. Das meldet die Polizei Germersheim am Sonntag.

Zunächst hätten vor Ort keine Personen angetroffen werden können, heißt es in der Meldung. Gegen 3 Uhr seien jedoch erneut Schussgeräusche im Bereich des Wohngebiets Hässlich gemeldet worden. Zirka eine Stunde später kontrollierten die Beamten drei junge Männer. Im angrenzenden Gebüsch haben die Beamten dann eine sogenannte Schreckschusswaffe gefunden. Keine der Personen konnte einen kleinen Waffenschein vorweisen. Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz ein.