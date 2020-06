An der alten Kläranlage in Neuburg soll ein mindestens 35 Meter hoher Mobilfunkmast aufgestellt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Einige Anwohner stehen diesem Ansinnen kritisch gegenüber und wollen den Bau verhindern. Wie Matthias Dezenter, einer der Gegner des Vorhabens, mitteilt, findet deshalb am Samstag, 20. Juni, 16 Uhr, am Schiffermast eine Demonstration statt. Die aktuell gültigen Abstands- und Hygienegebote würden beachetet, unter anderem steht laut Dezenter Desinfektionsmittel bereit.