Am Dienstagvormittag wurden im Zeitraum von 10.40 bis 11.45 Uhr in der Hauptstraße in Bellheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei waren gleich 10 Autofahrer zu schnell, so die Polizei. Es wurde bei erlaubten 30 Stundenkilometern eine Höchstgeschwindigkeit von 52 Stundenkilometern gemessen. Ebenfalls wurden 5 Fahrzeugführer Mängelberichte ausgestellt, da notwendige Dokumente nicht mitgeführt oder Fahrzeugmängel festgestellt wurden. Von Anwohnern der Hauptstraße wurde die Geschwindigkeitsmessung begrüßt, so die Polizei.