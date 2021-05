Er werde nicht „in die Kanzlei von Wolfgang Sorge wechseln“, wie im Bericht über den Ruhestand seines Partners Harry Doppler in der RHEINPFALZ vom 28. Mai 2012, „Anwalt Doppler geht in Ruhestand“ dargestellt, schreibt Rechtsanwalt Roland Sinn in einer Stellungnahme. Dies erwecke den Eindruck, als würde er mit Rechtsanwalt Wolfgang Sorge eine Sozietät eingehen oder gar von diesem angestellt werden. „Beides ist jedoch nicht der Fall.“ Er werde künftig als Einzelanwalt tätig sein mit eigenem Briefkopf, eigener Webseite und Internet-Domain. Zutreffend sei lediglich, dass er ab dem 1. Juni Räume im Büro von Rechtsanwalt Sorge angemietet habe und mit diesem künftig eine Bürogemeinschaft bilden werde. „Darüber hinaus werde ich ab dem gleichen Zeitpunkt eine Zweigstelle in Mannheim eröffnen und so meinen räumlichen Einzugsbereich vergrößern“, so Sinn.