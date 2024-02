Ein Seitenwechsel kommt den Mann teuer zu stehen – wenn er nicht in die nächste Instanz geht.

In einer ungewohnten Position befand sich kürzlich ein Rechtsanwalt aus Karlsruhe vor dem Landauer Amtsgericht: er saß links neben dem Verteidiger, auf dem Platz des Angeklagten. Hier musste er sich wegen des Vorwurf des Parteienverrats sowie einer falschen Versicherung an Eides statt verantworten. Der Angeklagte ist ein bekannter Fachanwalt und hatte einem Mandanten zugesagt, er wolle ihn und seine Interessen vertreten. Es ging um den Mangel an einer wertvollen Sache, der sich erst einige Zeit nach dem Verkauf herausgestellt hatte. Der Mandant wandte sich an den Fachanwalt, der bekundet haben soll, keine Scheu vor dem ebenfalls renommierten Verkäufer zu haben. Die ersten Kontakte zwischen Mandant und Angeklagtem verliefen telefonisch und wurden von einem Kollegen des Angeklagten vermittelt, mit dem der Mandant bekannt war. Es kam zu zwei, drei Telefongesprächen, bei denen, so der Angeklagte, vage das weitere Vorgehen thematisiert wurde.

Mandat oder kein Mandat?

Der Mandant übermittelte noch an einem Wochenende per Mail Unterlagen zu dem getätigten Verkauf. Am folgenden Montag jedoch, kurz bevor ein geplantes Treffen stattfinden sollte, legte der Anwalt das Mandat nieder, wobei er personelle Engpässe in seiner Kanzlei geltend machte. Um dann wenig später bei der juristischen Auseinandersetzung mit der Sache just die Gegenseite, nämlich den Verkäufer des als mangelhaft empfundenen Objektes zu vertreten. Vor einer Zivilkammer des Landgerichts hatte er später eidesstattlich versichert, er habe das in Frage stehende Mandat nicht angenommen.

Der Angeklagte versicherte dem Gericht, nach seiner Erinnerung sei es trotz einiger Gespräche nicht dazu gekommen, dass er verbindlich zugesagt habe, den Fall zu übernehmen. Er habe quasi aus Gewohnheit das Wort „Mandat“ benutzt, als er seine Absage formuliert hatte. Das sah der Staatsanwalt anders, nach seiner Auffassung sei ein Mandat zustande gekommen. Als Beleg hierfür führte er an, dass in den Unterlagen der Kanzlei ein Aktenzeichen in dieser Sache angelegt worden sei. Damit sei auch der Tatbestand der falschen Versicherung an Eides statt erfüllt, er beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 105 Tagessätzen zu je 200 Euro.

Geldstrafe verhängt

Der Verteidiger hätte es „charmant“ gefunden, wenn der Staatsanwalt auf die vorsichtige Anregung der Vorsitzenden Richterin eingegangen wäre, das Verfahren gegen Auflagen einzustellen. Da dem nicht so war, erläuterte die in den einschlägigen Kommentaren ausgeführten Grundlagen dessen, was den Auftrag zu „dienen“ eines Anwaltes ausmachen würden. Es sei lediglich ein ungeschicktes „Wording“ gewesen, dass er in seiner Absagemail selbst den Begriff „Mandat“ verwendet habe. Sein Mandant habe hier jedoch keinerlei Dienste erbracht, er habe kein Mandat übernommen und sei deshalb frei zu sprechen.

Die Vorsitzende Richterin folgte im Wesentlichen dem Antrag des Staatsanwaltes und verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 200 Euro. In der Urteilsbegründung führte sie aus, dass die Mandanten nach allen Gesprächen davon ausgehen durften, dass der Anwalt ihren Fall übernommen hatte, auch wenn es noch zu keinem Schriftverkehr gekommen war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verteidiger hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass mit weiteren Verfahren im Falle einer Verurteilung zu rechnen wäre.